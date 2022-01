Advertising

VinceFerretti : Dr Bhakdi – “I vaccini Covid-19 stanno causando un attacco autoimmune di linfociti killer” - val_nos : @Uraniumfan Un altro studio di Bhakdi/Burkhardt su morti causate da vaccini facendo autopsie su 15 decessi - questo… - Hero9004 : Via #vincenzotrasmissioni 1/2 # sieri sperimentali # malattie autoimmuni # linfociti killer # Dr. Bhakdi # Dr. Bur… - signorile00 : RT @Elyspap: 'Il Dr. Bhakdi spiega come i 'vaccini' basati sui geni COVID innescano la rottura delle difese immunitarie contro gli agenti i… - Sergio64328644 : RT @Elyspap: 'Il Dr. Bhakdi spiega come i 'vaccini' basati sui geni COVID innescano la rottura delle difese immunitarie contro gli agenti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bhakdi vaccini

Il Sole 24 ORE

... dal titolo ' SuiCovid: perché non possono funzionare, e prove irrefutabili del loro ruolo causativo nei decessi dopo la vaccinazione' è stato pubblicato dal dott. Sucharite il Dr. ...Il lavoro originale die Burkhardt [traduzione integrale] SuiCOVID: perché non possono funzionare e prove inconfutabili del loro ruolo causale nelle morti dopo vaccinazione Sucharit ...Mike Il video fa riferimento a questo documento, pubblicato il 10 dicembre 2021, On COVID vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination , ...