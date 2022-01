Djokovic, l’esentato, andrà agli Australian Open (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ho trascorso tempo meraviglioso con i miei durante le feste e oggi parto per l’Australia con un’esenzione, fatti avanti 2022!”, ha scritto Novak Djokovic su Instagram prima di partire alla volta di Melbourne, dove gareggerà agli Australian Open ormai imminenti. Un secondo dopo il post, si è scatenata come prevedibile la bufera. Tanti gli indignati per il (presunto) vergognoso favoritismo – Djokovic è quello che ha invocato la libertà di scegliere “cosa vuoi mettere nel tuo corpo” – svicolando ogni qualvolta gli si domandava se si fosse o meno vaccinato. Così, mentre si avvicinava l’appuntamento Australiano (senza Federer e con un Nadal ammaccato dal Covid e dal post infortunio), tutta l’attenzione era sul campione serbo: ci sarà o no? L’organizzazione locale era terrorizzata, gli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ho trascorso tempo meraviglioso con i miei durante le feste e oggi parto per l’Australia con un’esenzione, fatti avanti 2022!”, ha scritto Novaksu Instagram prima di partire alla volta di Melbourne, dove gareggeràormai imminenti. Un secondo dopo il post, si è scatenata come prevedibile la bufera. Tanti gli indignati per il (presunto) vergognoso favoritismo –è quello che ha invocato la libertà di scegliere “cosa vuoi mettere nel tuo corpo” – svicolando ogni qualvolta gli si domandava se si fosse o meno vaccinato. Così, mentre si avvicinava l’appuntamentoo (senza Federer e con un Nadal ammaccato dal Covid e dal post infortunio), tutta l’attenzione era sul campione serbo: ci sarà o no? L’organizzazione locale era terrorizzata, gli ...

