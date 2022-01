Calcio, cinque nuovi positivi nella Salernitana: i contagi salgono a 11. Chiesto il rinvio dell’incontro col Venezia (Di martedì 4 gennaio 2022) Spuntano altri cinque casi di positività al Coronavirus nella Salernitana che giovedì, 6 gennaio, rischia di affrontare in totale emergenza la sfida contro il Venezia. Rivelatore è stato l’ultimo giro di tamponi effettuato ieri, 3 gennaio. Oltre ai cinque già noti, ce ne sono già altri sei. In totale, dunque, i positivi salgono a undici, di cui nove calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l’identità dei contagiati. «Metteremo in quarantena le cinque persone risultate positive per 7 o 10 giorni a seconda della loro condizione», ha spiegato il responsabile Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. In quarantena ci sono altre 25 persone tra giocatori e membri dello staff. La società ha ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Spuntano altricasi dità al Coronavirusche giovedì, 6 gennaio, rischia di affrontare in totale emergenza la sfida contro il. Rivelatore è stato l’ultimo giro di tamponi effettuato ieri, 3 gennaio. Oltre aigià noti, ce ne sono già altri sei. In totale, dunque, ia undici, di cui nove calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l’identità deiati. «Metteremo in quarantena lepersone risultate positive per 7 o 10 giorni a seconda della loro condizione», ha spiegato il responsabile Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. In quarantena ci sono altre 25 persone tra giocatori e membri dello staff. La società ha ...

