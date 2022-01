(Di martedì 4 gennaio 2022) Durante l’ ultimo episodio dell’Hall Of Fame Podcast,T ha discusso in merito al main event di Day 1. Il match ha visto Brock Lesnar laurearsi nuovo WWE Champion, ponendo fine al regno da campione di Big E.T sostiene che sia stata una situazione emotivamente forte, soprattutto per la maniera in cui è arrivata, ma che comunque tutto ciò faceva parte dello show.T paragona ladi Big EsuaH Durante l’intervistaT, nel commentare quanto successo nel fatal 5 way match, ha voluto paragonare lasubita da Big Esua patita a Wrestlemania 19H, dove a detta sua tutti i fan rimasero sorpresi ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Booker T: 'La sconfitta di Big E è simile alla mia contro Triple H' - -

Ultime Notizie dalla rete : Booker sconfitta

Phoenix (28 - 8) torna al successo dopo la bruttadi Boston e lo fa travolgendo Charlotte (19 - 18) 99 - 133. Senza Crowder, Ayton e McGee, ...in doppia cifra ben 7 giocatori con Devin...Una delle sorprese della notte è invece ladei Miami Heat, che cadono in casa dei ... miglior marcatore Devincon 24 punti. Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks , che si ...Home; WWE News; wrestling; Roman Reigns ha dovuto fare i conti con una battuta d’arresto inattesa. Il ‘Tribal Chief’, che era stato programmato per affrontare Brock Lesnar n ...Per i Suns sono 24 di Devin Booker, Jalen Smith pareggia il massimo in carriera con 19 punti e 12 rimbalzi, 16 assist per Chris Paul. Per Charlotte 17 di di LaMelo Ball, chiusa una serie di tre vittor ...