“Ai drive through della Asl Bari si accede soltanto se muniti di prenotazione” Tamponi, comunicazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Ai drive through della ASL si accede soltanto se muniti di prenotazione: in nessuno dei 16 punti tampone distribuiti sul territorio provinciale è possibile recarsi a sportello. E’ quanto precisa la Direzione generale della ASL di Bari, dopo numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini in merito alle modalità di esecuzione dei test molecolari anti Sars – Cov 2. L’accesso su prenotazione consente di svolgere le procedure in modo regolare e ordinato: in nessun caso è consentita l’effettuazione dei test liberamente e senza un documento che attesti l’appuntamento con data e orario. Attualmente sono operativi 16 drive through: tre a Bari città, uno nel ... Leggi su noinotizie (Di martedì 4 gennaio 2022) AiASL sisedi: in nessuno dei 16 punti tampone distribuiti sul territorio provinciale è possibile recarsi a sportello. E’ quanto precisa la Direzione generaleASL di, dopo numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini in merito alle modalità di esecuzione dei test molecolari anti Sars – Cov 2. L’accesso suconsente di svolgere le procedure in modo regolare e ordinato: in nessun caso è consentita l’effettuazione dei test liberamente e senza un documento che attesti l’appuntamento con data e orario. Attualmente sono operativi 16: tre acittà, uno nel ...

