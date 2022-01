Aggredita e rapinata in centro con il coltello. L'ex assessore: "Ho avuto paura di morire" (Di martedì 4 gennaio 2022) stata un'aggressione a mano armata . Quell'uomo ci ha puntato il coltello contro, ho davvero avuto paura che potesse finire male. Sono sconvolta, è stata un'esperienza terribile". Fa fatica a parlare ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) stata un'aggressione a mano armata . Quell'uomo ci ha puntato ilcontro, ho davveroche potesse finire male. Sono sconvolta, è stata un'esperienza terribile". Fa fatica a parlare ...

LegaSalvini : PESCARA: AGGREDITA E RAPINATA NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO, DENUNCIATI DUE GIOVANI EXTRACOMUNITARI - iolanda_pitti : RT @qn_lanazione: Aggredita e rapinata in centro con il coltello. L’ex assessore: 'Ho avuto paura di morire' #Prato - qn_lanazione : Aggredita e rapinata in centro con il coltello. L’ex assessore: 'Ho avuto paura di morire' #Prato - Nazione_Prato : Aggredita e rapinata in centro con il coltello L’ex assessore: 'Ho avuto paura di morire' - GiovanniBussett : Prato: Ex assessore aggredita e rapinata in centro: Ho avuto paura di morire. ?@RaiNews? ?@Raiofficialnews? ?… -