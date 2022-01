Variante Omicron, Cartabellotta (Gimbe): «Rischiamo due milioni di positivi e gli ospedali pieni» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 «non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri», ma «con questo tasso di crescita dei casi Rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi». Il pronostico è di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. «Tutte le misure messe in campo finora dal governo – ha affermato – sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus», spiegando poi che serve più smart working per contribuire a rallentare la circolazione. «Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista – ha proseguito – tanto che molti hanno definito la Omicron come il virus più contagioso ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 «non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri», ma «con questo tasso di crescita dei casicomunque di intasare gliperché si può arrivare a 2di». Il pronostico è di Nino, presidente della Fondazione, che è intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. «Tutte le misure messe in campo finora dal governo – ha affermato – sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus», spiegando poi che serve più smart working per contribuire a rallentare la circolazione. «Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista – ha proseguito – tanto che molti hanno definito lacome il virus più contagioso ...

