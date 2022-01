Superlega: Juve, Real e Barça pronte al rilancio (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Superlega non è morta e nel 2022 si prepara a essere rilanciata. Lo sostiene l’autorevole quotidiano Financial Times, sottolineando che Real Madrid, Barcellona e Juventus – le società che non hanno fatto marcia indietro dopo le minacce della UEFA – sarebbero pronte a dare nuova linfa al tanto discusso progetto. I presidenti Florentino Perez, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lanon è morta e nel 2022 si prepara a essere rilanciata. Lo sostiene l’autorevole quotidiano Financial Times, sottolineando cheMadrid, Barcellona entus – le società che non hanno fatto marcia indietro dopo le minacce della UEFA – sarebberoa dare nuova linfa al tanto discusso progetto. I presidenti Florentino Perez, L'articolo

