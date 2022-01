Serie A a rischio sospensione? La notizia!

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Negli ultimi giorni laA è stata messa a ferro e fuoco dal Covid ma nonostante l’impennata dei casi il turno di campionato in programma il 6 gennaio, non è arinvio. Il motivo? Tutto grazie al decreto emesso dal Governo che ha cambiato i termini della quarantena per coloro che hanno già effettuato la terza dose di vaccino o se sono passati meno di quattro mesi dalla seconda dose. CovidA Decreto leggeI limiti imposti alle ASL Come si legge nel già citato decreto, coloro che vengono a contatto con un positivo devono sottoporsi ad un tampone antigenico in caso di comparsa dei primi sintomi. Questa novità, riduce i margini di manovra delle ASL che potranno intervenire solo in caso di focolaio all’interno della stessa squadra.

