Scuola, il governo dice no al rinvio: sui banchi il 10 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rientro a Scuola dopo le vacanze di Natale non slitta: gli studenti torneranno in classe il 10 gennaio, com'era previsto. Lo fanno sapere fonti del governo al Corriere della Sera, stoppando di fatto la proposta del governatore della Campania Vincenzo De Luca di ritardare di venti o trenta giorni la ripresa dell'attività didattica "per raffreddare il picco di contagio". A sostegno di De Luca si era schierato il governatore toscano Eugenio Giani, secondo cui un rinvio sarebbe stato ragionevole con dati di contagio "così alti". Inoltre, circa un contagio su quattro (il 24%) interessa nell'ultima settimana la fascia di età under 20. In un mese, i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di quasi 800 (791 per la precisione), passando da 8.632 a 9.423. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, i dati che derivano ...

Agenzia_Ansa : Da oggi in giallo dieci Regioni e la Liguria si avvicina all'arancione. Sul tavolo del governo i nodi dell'estensio… - Corriere : Scuola, la spinta dei governatori: De Luca propone di ritardare il rientro di 20-30 giorni - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - ValeValentina2 : RT @CalabrLuigi: Non vuole dividere gli ha già divisi per questo è un governo di m**** e ognuno di noi deve prendersi il coraggio per dirlo… - barbaraboc : RT @mrcllznn: Quando al governo c'era Conte e la pandemia era all'inizio e con gli ospedali in tilt, sui social Salvini attaccava 'mia figl… -