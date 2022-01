Quale centravanti per la Juventus?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La notizia del possibile passaggio di Alvaro Morata al Barcellona ha aperto un buco al centro dell’attacco della. (La situazione attuale è questa: Xavi lo ha richiesto, Morata vorrebbe andare, ma ci sono delle cose che devono ancora incastrarsi, secondo AS dovrebbe diventare ufficiale già in settimana). È raro che una squadra di alto livello debba – o voglia – cambiare iltitolare a gennaio, ma se i bianconeri hanno scelto di non riscattare Morata in estate (dovrebbero pagare 35 milioni di euro all’Atletico Madrid), è giusto che diano allo spagnolo la possibilità di accettare l’offerta del Barcellona. Per farlo, però, devono prima trovare il sostituto, una scelta per niente scontata. Il mercato di gennaio è come una scatola di cioccolatini scadente: non sai mai quello che ti capita e potresti pescare qualcosa di andato a male o ...