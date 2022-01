Nayib Bukele prevede che Bitcoin raggiungerà i 100k quest’anno

(Di lunedì 3 gennaio 2022), un sostenitore di, ha anche affermato che quest'anno si aspetta di vedere altri due paesi assumerecome moneta a corso legale La campagnadisi lancia nel nuovo anno, con il presidente di El Salvador che ha dato le sue previsioni sulla moneta ieri. Sebbene la maggior parte delle previsioni fossero apparentemente piuttosto audaci e ambiziose, la fede diinnon ha mai vacillato. Il presidente di El Salvador ha detto che si aspetta cheraggiunga un prezzo di 100.000$ quest'anno e che altri due paesi lo adottino come moneta a corso legale. Il suo paese, El Salvador, è diventato il primo (e per ora unico) paese al mondo, ad assumere l'uso dicome ...

Ascolta qui download Il presidente di El Salvador,, ha pubblicato un tweet con le sue previsioni per il 2022 su Bitcoin. Bitcoin a 100.000 dollari Per prima cosa ha affermato di ritenere che il prezzo di Bitcoin nel corso dell'anno possa ...Il presidenteprevede BTC a 100.000$, ulteriori adozioni come valuta a corso legale ed altro ancora, presidente del Salvador, ha condiviso su Twitter cinque previsioni rialziste su Bitcoin che a suo parere si avvereranno nel 2022 97 Visualizzazioni totali 1 Condivisioni totali Notizie ...Nayib Bukele, presidente di El Salvador, ha da poco pronunciato 6 interessanti profezie a tema crypto su Bitcoin per l'anno 2022.Il Presidente del Salvador Nayib Bukele ha scritto su Twitter di credere che Bitcoin arriverà a 100.000 Dollari entro la fine del 2022.