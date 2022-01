Juventus, Morata sempre più verso Barcellona: i dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Morata Barcellona, la Juve sarebbe pronta a salutare il suo attaccante. Ma c’è ancora qualcosa da sistemare Accordo ad un passo tra Juventus e Barcellona per Morata. L’attaccante spagnolo vorrebbe lasciare già a gennaio i bianconeri visto il mancato riscatto. L’operazione è quasi conclusa, mancherebbero soltanto alcuni dettagli per completare la trattativa. Morata che potrebbe essere già a disposizione del Barcellona per la sfida contro il Real Madrid del 12 gennaio. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022), la Juve sarebbe pronta a salutare il suo attaccante. Ma c’è ancora qualcosa da sistemare Accordo ad un passo traper. L’attaccante spagnolo vorrebbe lasciare già a gennaio i bianconeri visto il mancato riscatto. L’operazione è quasi conclusa, mancherebbero soltanto alcuniper completare la trattativa.che potrebbe essere già a disposizione delper la sfida contro il Real Madrid del 12 gennaio. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : Situazione #Morata: il quadro non è cambiato. Ovvero. La #Juventus, ad oggi, non ha accordi con nessuno per rimpiaz… - romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - EnricoTurcato : Trovare un “9”, di fretta, a gennaio, con tutti che sanno che stai cercando un “9” perché il tuo “9” si è già accor… - ArturoDb72 : RT @SCUtweet: AS ?? #Morata è del #Barcellona al 95%: intesa totale tra #Juventus e #AtleticoMadrid; Álvaro potrebbe essere annunciato già… - LaVidaBOCA83 : RT @mirkonicolino: (#AS) Affare #Barcellona - #Morata fatto al 95%. Intesa raggiunta tra i blaugrana la #Juventus e l'#AtleticoMadrid. Poss… -