Juve-Napoli: infortunio Bonucci, Allegri ha solo un sostituto (Di lunedì 3 gennaio 2022) infortunio per Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus può saltare la sfida col Napoli a causa di un problema muscolare. In giornata il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali che però hanno escluso lesioni. In ogni caso Bonucci è in forte dubbio per la sfida Juve-Napoli che si gioca il 6 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Un bel problema per Allegri che deve rinunciare pure a Chiellini a causa del COVID-19, fuori per lo stesso motivo anche Arthur e Ramsey che comunque non sono titolari nella formazione bianconera. Nessuna lesione quindi, questa è già di per sé una notizia positiva. Ma potrebbe non bastare per recuperare il difensore in vista della partita contro il Napoli.

