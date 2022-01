Covid 19, anche Andrea Cerioli si è ammalato: come sta ora (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Covid-19 nella sua variante Omicron continua a mietere vittime anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultimo in ordine di tempo è l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Andrea Cerioli, che ha comunicato la sua positività su Instagram. Cerioli ha confessato che non se la sta passando affatto bene. “Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion” ha dichiarato mestamente. Ha poi aggiunto: “Ho male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi godo Derek e i gattini”. Positiva, purtroppo, anche la compagna Arianna Cirrincione. “Siamo un po’ a pezzi, ci riposiamo guardando il trono di Spade” ha concluso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il-19 nella sua variante Omicron continua a mietere vittimetra i personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultimo in ordine di tempo è l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che ha comunicato la sua positività su Instagram.ha confessato che non se la sta passando affatto bene. “Mi sentose mi fosse passato sopra un camion” ha dichiarato mestamente. Ha poi aggiunto: “Ho male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi godo Derek e i gattini”. Positiva, purtroppo,la compagna Arianna Cirrincione. “Siamo un po’ a pezzi, ci riposiamo guardando il trono di Spade” ha concluso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti… Uomini e Donne, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - VannaRicci : @Giulicat1512 @Silvy6701 Mettono nel calcolo deI malati e ricoverati per COVID ANCHE chi ha incidenti (arti rotti)… - alex87pr : @MatteoMancini95 @numerodiec1 Anche io covid a ottobre 2020. Ma io sono a zero dosi !!! -