Commissione Ue: gas e nucleare sostenibili, a certe condizioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Commissione europea ha deciso: le attività economiche del settore energetico legate al gas e al nucleare potranno essere ammesse come attività 'di transizione' nel sistema di classificazione degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laeuropea ha deciso: le attività economiche del settore energetico legate al gas e alpotranno essere ammesse come attività 'di transizione' nel sistema di classificazione degli ...

Advertising

EnricoLetta : Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è… - EleonoraEvi : Mio commento sulla follia della Commissione UE (con la compiacenza del governo italiano!) di dare etichetta verde a… - matteosalvinimi : Sembra che finalmente anche la Commissione???? si prepari a riconoscere gas e nucleare come “energie Green”. L’Italia… - RussianMike31 : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… - canne13 : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… -