Calciomercato, Juventus-Muriel: l'Atalanta fa la sua mossa (Di martedì 4 gennaio 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe perdere Morata. Il sostituto può essere Luis Muriel dall'Atalanta: le ultime notizie di Calciomercato sulla Vecchia Signora La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'attacco bian… - Fantacalcio : Calciomercato Juventus: si fa sul serio per Scamacca, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, il Siviglia piomba su Kulusevski: Monchi ci prova, ma c'è un problema... 1 Stando alle indiscrezioni di Sport , il Siviglia starebbe guardando in casa Juventus per rafforzare il proprio organico: piace Dejan Kulusevski , ma il pezzo fissato dai bianconeri per lo svedese, circa 35 milioni di euro, sarebbe però fuori dalle possibilità del club ...

Juve: ecco dove può finire Kaio Jorge Commenta per primo La Juventus valuta la cessione in prestito di Kaio Jorge . L'attaccante brasiliano piace alla Sampdoria .

Calciomercato Juve: doppio colpo in attacco? La mossa di Cherubini Juventus News 24 Calciomercato Juventus, clamoroso dietrofront su Morata? La situazione Alvaro Morata potrebbe non lasciare la Juventus. Lo scenario che sembrava difficile fino a qualche ora fa adesso comincerebbe a profilarsi, specie perché non ci sarebbero le condizioni economiche per ...

Calciomercato, Juventus-Muriel: l’Atalanta fa la sua mossa La Juventus di Allegri potrebbe perdere Morata. Il sostituto può essere Luis Muriel dall'Atalanta: le ultime notizie di calciomercato ...

