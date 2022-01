Atalanta, Gasperini può sorridere: recuperato un titolare (Di martedì 4 gennaio 2022) Una nota dolente della stagione della Dea sono, certamente, i numerosi infortuni che ne hanno condizionato finora l’andamento. Rafael Toloi, Atalanta, recupero (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)In vista dell’incontro di Serie A tra Atalanta e Torino, Gasperini può però riabbracciare Rafael Toloi, totalmente recuperato. Maehle verso la convocazione, Zapata potrebbe invece non recuperare. Di seguito, la nota ufficiale del club: “Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima partita contro il Torino in programma giovedì 6 gennaio al Gewiss Stadium per la 20ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Toloi si è regolarmente allenato con il resto della squadra. Domani, martedì 4 gennaio, la preparazione proseguirà con un altro allenamento al pomeriggio, sempre al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Una nota dolente della stagione della Dea sono, certamente, i numerosi infortuni che ne hanno condizionato finora l’andamento. Rafael Toloi,, recupero (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)In vista dell’incontro di Serie A trae Torino,può però riabbracciare Rafael Toloi, totalmente. Maehle verso la convocazione, Zapata potrebbe invece non recuperare. Di seguito, la nota ufficiale del club: “Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima partita contro il Torino in programma giovedì 6 gennaio al Gewiss Stadium per la 20ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Toloi si è regolarmente allenato con il resto della squadra. Domani, martedì 4 gennaio, la preparazione proseguirà con un altro allenamento al pomeriggio, sempre al ...

