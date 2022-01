Roma | incidente auto - scooter sulla via Casilina | muore un ragazzo di 18 anni

Advertising

gualtierieurope : Molto addolorato per l’ennesimo, inaccettabile incidente sul lavoro che ha strappato la vita a un uomo di 52 anni.… - SkyTG24 : #Roma, incidente in via Casilina: morto un ragazzo di 18 anni - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Impr… - ilmessaggeroit : Roma, incidente tra un'auto e uno scooter sulla Casilina: morto un ragazzo di 18 anni - leggoit : Roma, incidente auto-moto sulla via Casilina: muore un ragazzo di 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri sera in unstradale avvenuto sulla via Casilina a. La vittima, alle 19.30 circa nel giorno di Capodanno, viaggiava in sella ad uno scooter Gilera Gp 800 che si è scontrato con una Fiat Panda ...... causata forse da un bruttoautomobilistico (qualcuno dice dalle parti di Verona, qualcun altro all'incrocio fra la via Aniene e la via Salaria a) o " come vogliono alcune voci " da un ...Incidente mortale nel giorno di Capodanno su via Casilina a Roma. È accaduto ieri sera intorno alle 19.30. La vittima è un ragazzo di 18 anni alla guida di uno scooter che si ...Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri su via Casilina alla periferia di Roma, dove in uno scontro frontale ha perso la vita un ...