Mercato Roma, Maitland-Niles si avvicina (Di domenica 2 gennaio 2022) Da giorni la Roma sta trattando con l’Arsenal per portare a Trigoria Ainsley Maitland-Niles con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Mercato invernale dei Giallorossi infatti, per motivi economici dovrà muoversi quasi esclusivamente in questa direzione: prestiti, occasioni, esuberi eccellenti. Sebbene d’accordo sul prestito gli inglesi vorrebbero però far scattare l’obbligo, in base ad un numero di presenze relativamente basso. I Gunners chiedono poi a giugno un pagamento di 15 milioni, mentre Tiago Pinto non vuole superare i 10 milioni: si può lavorare con i bonus, ma a Trigoria tutti sanno bene che la società londinese è dura nelle trattative, come ha insegnato quella per Xhaka dell’estate scorsa. Intanto Maitland-Niles nella sfida di ieri contro il Manchester City ... Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Da giorni lasta trattando con l’Arsenal per portare a Trigoria Ainsleycon la formula del prestito con diritto di riscatto. Ilinvernale dei Giallorossi infatti, per motivi economici dovrà muoversi quasi esclusivamente in questa direzione: prestiti, occasioni, esuberi eccellenti. Sebbene d’accordo sul prestito gli inglesi vorrebbero però far scattare l’obbligo, in base ad un numero di presenze relativamente basso. I Gunners chiedono poi a giugno un pagamento di 15 milioni, mentre Tiago Pinto non vuole superare i 10 milioni: si può lavorare con i bonus, ma a Trigoria tutti sanno bene che la società londinese è dura nelle trattative, come ha insegnato quella per Xhaka dell’estate scorsa. Intantonella sfida di ieri contro il Manchester City ...

