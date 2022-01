Il 2022 del Real Madrid inizia male: che tonfo col Getafe! (Di domenica 2 gennaio 2022) Madrid (SPAGNA) - Prima partita del 2022 e prima amarezza per il Real Madrid , che dopo la striscia positiva di 15 partite consecutive senza sconfitta che aveva chiuso lo scorso anno, si arrende a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022)(SPAGNA) - Prima partita dele prima amarezza per il, che dopo la striscia positiva di 15 partite consecutive senza sconfitta che aveva chiuso lo scorso anno, si arrende a ...

Advertising

juventusfc : Primo allenamento del 2022 ???? La giornata al JTC ?? - GuidoDeMartini : ?? PER I LADRI DI LIBERTÀ ?? del governo, nel 2022 chi abita in un’isola come Sardegna o Sicilia e N_O_N si è vacci… - RobertoBurioni : La prima pagina del @nytimes di oggi, con delle buone notizie. Presto per festeggiare quindi teniamo le dita incroc… - ezr4reeves : RT @beamillsallgdr: con il mio primo tweet del 2022 voglio ringraziare le persone che hanno reso bello il mio 2021 e mi sono state accanto… - AntoSoleKat : RT @afiresign_: pensate dare a questa donna del comodino mentre vi regala la prima dinamica del 2022 #gfvip -