Giallo a Roma, trovato morto lo scrittore Gergely Homonnay (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono ancora da accertare le cause della morte dello scrittore ungherese Gergely Homonnay. trovato senza vita in un circolo sportivo in zona San Giovanni a Roma, sarà l'autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto. Lo scrittore- 46enne di origini ungheresi, attivo anche sul versante dei diritti civili- è stato trovato morto in uno dei locali del circolo sportivo, dove avrebbe passato la notte di Capodanno. Il corpo è stato trovato sabato mattina dai Carabinieri e al momento nessuna pista di indagine è escusa, nemmeno quella di un abuso di sostanze stupefacenti. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il Policlinico di Tor Vergata. su Il Corriere della Città.

