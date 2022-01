D’Ambrio | “Inter la mia priorità Non conta il nome sulla schiena | conta la squadra”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) Danilo D’Ambrosio e il suo rapporto con l’È un Danilo D’Ambrosio senza veli quello che si racalla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati a partire del suo rinnovo di contratto in estate, al rapporto che si è creato negli spogliatoi passando per Lukaku dopo la recentevista agli obbiettivi per la stagione in corso. Queste le sue parole. D’Ambrosio, passano proprietà, dirigenti e giocatori, ma lei è sempre lì: come fa?Attaccamento alla maglia: o ce l’hai di tuo o ti viene giocando. E poi posso dire di essere sempre stato un professionista serionazionalecinema fonte foto www..it CagliariD’Ambrosio Skriniar De Vrij Lukaku Young gruppo Che cosa si aspetta dal 2022 in una parola?Crescita. Non ci accontentiamo anche se ...