Chelsea-Liverpool 2-2, Tuchel lascia fuori Lukaku ma recupera doppio vantaggio Reds (Di domenica 2 gennaio 2022) Inizio letale dei ragazzi di Klopp che sono andati avanti di due reti ma recuperati da una perla di Kovacic e dal guizzo di Pulisic. La seconda e la terza classificata si dividono la posta in palio, lasciando volare il Manchester City Leggi su mediagol (Di domenica 2 gennaio 2022) Inizio letale dei ragazzi di Klopp che sono andati avanti di due reti mati da una perla di Kovacic e dal guizzo di Pulisic. La seconda e la terza classificata si dividono la posta in palio,ndo volare il Manchester City

