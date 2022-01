ATP Cup 2022, l’Australia eliminerebbe l’Italia in caso di vittoria sulla Russia (Di domenica 2 gennaio 2022) l’Italia ha iniziato nel peggior modo possibile la propria avventura nella ATP Cup 2022. La nostra Nazionale è stata infatti sconfitta dall’Australia sul cemento di Sydney e ora la strada si fa decisamente complicata per gli azzurri. Jannik Sinner ha esordito brillantemente asfaltando Max Purcell, ma successivamente Matteo Berrettini è stato battuto da Alex de Minaur e in conclusione il doppio formato dallo stesso Berrettini e da Simone Bolelli ha ceduto contro la coppia composta da Peers e Saville. l’Italia è con le spalle al muro in questa competizione per Nazionali di tennis che apre la nuova stagione e che fa da preludio agli Australian Open, primo Slam in calendario a Melbourne dal 17 al 30 gennaio. La formazione guidata da Vincenzo Santopadre (coach di Berrettini) tornerà in campo tra 48 ore per affrontare la ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)ha iniziato nel peggior modo possibile la propria avventura nella ATP Cup. La nostra Nazionale è stata infatti sconfitta dalsul cemento di Sydney e ora la strada si fa decisamente complicata per gli azzurri. Jannik Sinner ha esordito brillantemente asfaltando Max Purcell, ma successivamente Matteo Berrettini è stato battuto da Alex de Minaur e in conclusione il doppio formato dallo stesso Berrettini e da Simone Bolelli ha ceduto contro la coppia composta da Peers e Saville.è con le spalle al muro in questa competizione per Nazionali di tennis che apre la nuova stagione e che fa da preludio agli Australian Open, primo Slam in calendario a Melbourne dal 17 al 30 gennaio. La formazione guidata da Vincenzo Santopadre (coach di Berrettini) tornerà in campo tra 48 ore per affrontare la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP CUP, ITALIA-AUSTRALIA 1-0 Sinner batte Purcell in due set (6-1, 6-3) #SkySport #SkyTennis… - Agenzia_Ansa : Il team azzurro ha chiuso con l'Australia sotto 2-1: nel match che ha deciso la sfida valida per il gruppo B Matteo… - RaiSport : ?? #AtpCup: #Italia-#Australia 1-0, #Sinner domina #Purcell L'altoatesino supera 6-1, 6-3 l'australiano nel match d'… - infoitsport : LIVE - Bolelli/Berrettini-Peers/Saville 3-6 5-7, Atp Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : ATP Cup 2022, la scelta di Matteo Berrettini in doppio non ha convinto. Ma l'Italia non ha una coppia competitiva -