**Mattarella: ‘lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l’Italia crescerà’/Adnkronos** (4) (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mattarella non dimentica che “nel corso di questi anni la nostra Italia ha vissuto e subito altre gravi sofferenze. La minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che ha dolorosamente mietuto molte vittime tra i nostri connazionali all’estero. I gravi disastri per responsabilità umane, i terremoti, le alluvioni. I caduti, militari e civili, per il dovere. I tanti morti sul lavoro. Le donne vittime di violenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mattarella non dimentica che “nel corso di questi anni la nostra Italia ha vissuto e subito altre gravi sofferenze. La minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che ha dolorosamente mietuto molte vittime tra i nostri connazionali all’estero. I gravi disastri per responsabilità umane, i terremoti, le alluvioni. I caduti, militari e civili, per il dovere. I tanti morti sul lavoro. Le donne vittime di violenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (6)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (5)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (4)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (2)... -