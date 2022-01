Malcuit e Petagna in quarantena: i dettagli (Di sabato 1 gennaio 2022) Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena perché hanno avuto contatti con persone positive al Covid 19. Il Napoli nella giornata di ieri aveva effettuato un giro di tamponi che erano risultati tutti negativi. Ma allo stesso tempo sia Petagna che Malcuit sono stati isolati. Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra : “Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19“. Attualmente il Napoli ha tre calciatori positivi al Covid: Lozano, Elmas e Osimhen. I calciatori sono tutti asintomatici. Nei prossimi giorni si capirà se potranno prendere parte alla sfida Juventus-Napoli ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Kevine Andreasono stati posti inperché hanno avuto contatti con persone positive al Covid 19. Il Napoli nella giornata di ieri aveva effettuato un giro di tamponi che erano risultati tutti negativi. Ma allo stesso tempo siachesono stati isolati. Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra : “Si comunica che i calciatorisono stati posti indomiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19“. Attualmente il Napoli ha tre calciatori positivi al Covid: Lozano, Elmas e Osimhen. I calciatori sono tutti asintomatici. Nei prossimi giorni si capirà se potranno prendere parte alla sfida Juventus-Napoli ...

