La pandemia non c’entra: la nostra società era già malata da un pezzo (Di sabato 1 gennaio 2022) In un articolo del 1936 Eliade si sofferma sull’idea che le malattie caratteristiche di un’epoca – quali ad esempio la peste nel Medioevo, o la sifilide nella modernità – intrattengano una solidarietà tutt’altro che accidentale con la cultura e la visione del mondo propria del loro tempo. In altre parole, se da un lato il modo in cui una società ha definito il proprio modello di salute ci rivela la condizione umana che essa incoraggia e che ritiene desiderabile, dall’altro le vie in cui concepisce il malato e la malattia ci svelano le paure, le ossessioni e i tabù di una civiltà. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Il suggerimento di Eliade è prezioso, perché indica un percorso ermeneutico che solo in parte è stato affrontato, e perlopiù ponendo l’accento sui legami tra dispositivo sanitario e prassi del potere – Foucault ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 gennaio 2022) In un articolo del 1936 Eliade si sofferma sull’idea che le malattie caratteristiche di un’epoca – quali ad esempio la peste nel Medioevo, o la sifilide nella modernità – intrattengano una solidarietà tutt’altro che accidentale con la cultura e la visione del mondo propria del loro tempo. In altre parole, se da un lato il modo in cui unaha definito il proprio modello di salute ci rivela la condizione umana che essa incoraggia e che ritiene desiderabile, dall’altro le vie in cui concepisce il malato e la malattia ci svelano le paure, le ossessioni e i tabù di una civiltà. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Il suggerimento di Eliade è prezioso, perché indica un percorso ermeneutico che solo in parte è stato affrontato, e perlopiù ponendo l’accento sui legami tra dispositivo sanitario e prassi del potere – Foucault ...

Advertising

reportrai3 : In Italia c'è chi organizza la telemedicina per le missioni in Antartide, ma Sergio Pillon non è stato neanche conv… - andreabettini : 'Sprecare l'opportunità del vaccino è un'offesa a chi questa opportunità non l'ha avuta', dice giustamente il Presi… - NicolaPorro : ?? Le regole da gioco enigmistico di Draghi, la pericolosa deriva antidemocratica della pandemia e il caso dell’omic… - Armandoann4 : @gaiatortora E certoooo.....a voi questa FALSA PANDEMIA & DITTATURA SANITARIA sta gonfiando i vostri correnti all'e… - vivinbaro : RT @Nonnadinano: @stanzaselvaggia Peccato non sia affidata a lei?? L’informazione segue le decisioni che seguono l’andamento imprevedibile d… -