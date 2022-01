F1, Ben Sulayem: “Hamilton non si ritirerà, è una parte fondamentale del nostro sport” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ha fatto la sua prima apparizione pubblica in occasione della prima della Dakar. Tra i temi affrontati, sicuramente quanto accaduto ad Abu Dhabi, nel Mondiale 2021, ed eventuali provvedimenti: “Sto ancora studiando ciò che è accaduto visto che sono stato eletto appena due settimane fa. La parola chiave è dinamismo, dobbiamo essere attivi ed adattare le regole. Ad Hamilton ho solo mandato un messaggio. Capisco la sua posizione e che non sia ancora pronto al 100% per parlarne. Non voglio prendere alcuna decisione senza prima essermi informato a dovere. Lewis vuole ritirarsi? No. Io sono fiducioso sul fatto che sarà presente nel 2022. E’ una parte fondamentale per il nostro sport“. sportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo presidente della Fia Mohammed Benha fatto la sua prima apparizione pubblica in occasione della prima della Dakar. Tra i temi affrontati, sicuramente quanto accaduto ad Abu Dhabi, nel Mondiale 2021, ed eventuali provvedimenti: “Sto ancora studiando ciò che è accaduto visto che sono stato eletto appena due settimane fa. La parola chiave è dinamismo, dobbiamo essere attivi ed adattare le regole. Adho solo mandato un messaggio. Capisco la sua posizione e che non sia ancora pronto al 100% per parlarne. Non voglio prendere alcuna decisione senza prima essermi informato a dovere. Lewis vuole ritirarsi? No. Io sono fiducioso sul fatto che sarà presente nel 2022. E’ unaper il“.Face.

