Botti di Capodanno: diversi feriti in tutte le regioni

Botti di Capodanno: feriti in diverse regioni, 558 interventi dei pompieri. I divieti non bastano. Colpito da un proiettile vagante a Napoli

Botti di Capodanno: nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Taranto ha perso una mano, nell'Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane.

