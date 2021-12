Se il più forte muore di negazione La storia di Fred Sinistra

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Faceva la faccia feroce. La scomparsa dierica soli 41 anni è in prima pagina perché è morto anche lui. Nella sua carriera aveva conquistato il titolo di campione del Mondo di Kickboxing, ma soprattutto era conosciuto come The Undertaker, il becchino che faceva fuori tutti, se non fosse che, così recitano le agenzie, “ha perso la sua ultima battaglia per una grave infezione ai polmoni”. Insomma, lo si mostra perchéera un negazionista convinto, un No Vax e tempo fa aveva rifiutato anche il ricovero. Non ci puoi fare niente, l’attenzione si concentra lì: la foto ritrae un gigante muscoloso, una maschera da guerriero, un invincibile del combattimento. Ma dobbiamo guardare in controluce. Capire perché quella foto ci richiama. Siti Internet e giornali pubblicano quell’immagine per dire, guardate, anche quel colosso è ...