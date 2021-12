Paolo Calissano, l’attrice Sara Ricci in lacrime: “Sono devastata, era una persona splendida” – Video (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Sono devastata da questa notizia, è come se perdessi una parte di me. Paolo era un collega, un compagno di lavoro e di vita e una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente. Se avessi potuto fare qualcosa di più, lo avrei fatto. Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere accanto a Paolo”. Sara Ricci, collega di Paolo Calissano con cui ha lavorato per anni nella soap di Canale 5 ‘Vivere’, ha ricordato in lacrime su Instagram l’attore scomparso a 54 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “da questa notizia, è come se perdessi una parte di me.era un collega, un compagno di lavoro e di vita e unacon tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente. Se avessi potuto fare qualcosa di più, lo avrei fatto. Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere accanto a”., collega dicon cui ha lavorato per anni nella soap di Canale 5 ‘Vivere’, ha ricordato insu Instagram l’attore scomparso a 54 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

