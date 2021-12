Mattarella | Moles | ‘indica ancora una volta la via da percorrere’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Grazie al Presidente della Repubblica Sergioche nel suo discorso di fine anno ha indicatounala via da percorrere per il bene del Paese ed ha sottolineato nuovamente l’importanza della scienza, della ricerca e dei vaccini, lo strumento più potente per fronteggiare il Covid 19”. Lo afferma Giuseppe, sottosegretario all’Editoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.