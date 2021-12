Champions, la Juve ha vinto 6 delle ultime 9 partite in competizioni europee contro squadre spagnole (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Juventus ha vinto sei delle ultime nove partite in competizioni europee contro squadre spagnole (1N, 2P). Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal. In totale sono 66 i confronti della Juventus in competizioni UEFA contro squadre spagnole: 25 successi bianconeri, 16 pareggi e 25 sconfitte. La Juventus ha perso solamente quattro delle 31 partite giocate in casa in competizioni UEFA contro avversarie spagnole (18V, 9N), inclusa tuttavia la più ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lantus haseinovein(1N, 2P). Questo sarà il primo confronto intrantus e Villarreal. In totale sono 66 i confronti dellantus inUEFA: 25 successi bianconeri, 16 pareggi e 25 sconfitte. Lantus ha perso solamente quattro31giocate in casa inUEFAavversarie(18V, 9N), inclusa tuttavia la più ...

Advertising

LegaleDella : @xXMaverick7Xx @filippo1176 @gabbianone @RafAuriemma L'importante è che sia gol posto Champions e gol Juve Europa League ???? - AleColumn99 : Minuti 94: contropiede per il Barcellona, palla facile a Morata solo davanti a Szczesny, segna uno di quei gol che… - Dario59452333 : @GianniJ08 Ci ha purgato, segnando un rigore( con il cucchiaio se ricordo brne)in Champions che è prerequisito esse… - Daniel_WhiteH : RT @AmalaTV_: Grande perdita per le squadre che lottano per la Champions e grande rinforzo per la Juve. Ovviamente parlo di Morata al Barce… - missgucyles : posso dire che da morata che ha sempre detto che la juve e torino sono casa sua non me l'aspettavo proprio tutta qu… -