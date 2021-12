Vittoria Puccini e il dietrofront a sorpresa, notizia amara per lei: “Ci hanno ripensato” (Di giovedì 30 dicembre 2021) notizia inaspettata per l’attrice Vittoria Puccini con un clamoroso passo indietro da parte della Rai: la strategia è sospetta L’attrice Vittoria Puccini (GettyImages)Scoperta clamorosa questa mattina per Vittoria Puccini che si è ritrovata a fare i conti con una novità inaspettata e difficile da affrontare. Tutta colpa della Rai che ha deciso di fare un passo indietro improvviso ma soprattutto sospetto. In queste ore la nota rete televisiva ha infatti deciso di spostare la messa in onda della fiction Non mi lasciare che vede la nota attrice nei panni della protagonista. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alfonso Signorini attento, telefonata urgente da Mediaset: “Sta saltando tutto” La prima puntata della nota fiction Rai era inizialmente prevista per il 9 ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 dicembre 2021)inaspettata per l’attricecon un clamoroso passo indietro da parte della Rai: la strategia è sospetta L’attrice(GettyImages)Scoperta clamorosa questa mattina perche si è ritrovata a fare i conti con una novità inaspettata e difficile da affrontare. Tutta colpa della Rai che ha deciso di fare un passo indietro improvviso ma soprattutto sospetto. In queste ore la nota rete televisiva ha infatti deciso di spostare la messa in onda della fiction Non mi lasciare che vede la nota attrice nei panni della protagonista. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alfonso Signorini attento, telefonata urgente da Mediaset: “Sta saltando tutto” La prima puntata della nota fiction Rai era inizialmente prevista per il 9 ...

Advertising

OltreleColonne : La Boheme, opera in quattro quadri di Giacomo Puccini in scena al Teatro Vittoria di Roma - SaraRRSnow : Vittoria Puccini non sa doppiare (e lo dico con la morte nel cuore perché io la amo) #labellaelabestia - MLatamak : RT @LuxVide: Una delle più grandi storie d’amore mai scritte, raccontata secondo le intenzioni di Tolstoij. Dopo decine di adattamenti cine… - Benedetta2211 : RT @Cinguetterai: Vittoria Puccini sarà Elena Zonin, vicequestore esperta di crimini informatici e si occuperà di controversi casi connessi… - giuls0000 : Il ritorno di Vittoria Puccini ?????? -