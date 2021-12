Una camminata tra i Mercatini di Natale più lunghi d'Europa: l'idea di Caorle per la notte di Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una "camminata" attraverso il Mercatino di Natale più lungo d'Europa con i suoi 1.430 metri di percorso lungo i quali si affacciano una settantina di casette natalizie, acquistando prodotti ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una "" attraverso il Mercatino dipiù lungo d'con i suoi 1.430 metri di percorso lungo i quali si affacciano una settantina di casette natalizie, acquistando prodotti ...

Advertising

Walter_Sestili : RT @GardaOutdoors: Una bella passeggiata per i giorni invernali: il lungolago di #Salò. Sì sviluppa lungo tutto il golfo e offre una piacev… - CianideBoaren : RT @GardaOutdoors: Una bella passeggiata per i giorni invernali: il lungolago di #Salò. Sì sviluppa lungo tutto il golfo e offre una piacev… - GardaOutdoors : Una bella passeggiata per i giorni invernali: il lungolago di #Salò. Sì sviluppa lungo tutto il golfo e offre una p… - Revytmgdr : — delle sue abilità da tiratrice, non c'era arma che lei non sapesse usare con maestria e accuratezza, era più brav… - camoxmilla : @justme_mg5 bene bene dai ho appena fatto una camminata super lunga e stò morendo aiut -