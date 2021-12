Sicurezza nelle stazioni | 1000 persone controllate dalla Polfer

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nell’ambito dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania nella stazione di Napoli Centrale, dal giorno 27 dicembre, sono stateoltre, 5 esercizi commerciali, deferite all’autorità giudiziaria 4, di cui una in stato di arresto, in quanto responsabili di alcune violazioni di legge. Martedì, in particolare: è stato denunciato un uomo di anni 40 per stalking: l’uomo avrebbe offeso pubblicamente la sua ex consorte. È stato denunciato, inoltre, un cittadino straniero di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, il quale, all’ esortazione di una capotreno di indossare la mascherina per poter utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, l’ha colpita con tale violenza da dover farla ricorrere a cure mediche ...