Sequestrati a Pescara 8 quintali di botti illegali

Advertising

poliziadistato : Pescara, controlli #Capodanno Sequestrati 8 quintali di #botti illegali messi in vendita con falsa catalogazione e… - FaraoneLino : Pescara. Operazione della Polizia di Stato: sequestrati 8 quintali di botti proibiti - maumou72 : Botti: 8 quintali sequestrati dalla Polizia a Pescara - GINA32451015 : RT @poliziadistato: Pescara, controlli #Capodanno Sequestrati 8 quintali di #botti illegali messi in vendita con falsa catalogazione e ris… - Sadachbia18 : RT @poliziadistato: Pescara, controlli #Capodanno Sequestrati 8 quintali di #botti illegali messi in vendita con falsa catalogazione e ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati Pescara

nel corso dei controlli in aree mercatali, i Nas hanno rilevato carenze nelle procedure ... Nel Chietino, infine, in tre pasticcerie sono stati50 panettoni e circ a400 kg di ...... è intervenuta in alcuni noti stabilimenti e in numerosi punti vendita die provincia allo ...due depositi con 8 quintali di materiale esplodente e circa 25 mila articoli pirotecnici ...PESCARA - Nell’anno appena trascorso nella provincia di Pescara si è registrato un lieve aumento dei delitti in generale rispetto all’analogo periodo ...Continuano i servizi disposti dal Questore Luigi Liguori per contrastare il fenomeno dell’illecita commercializzazione di materiali esplodenti in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.