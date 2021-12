Mercato in uscita – Il Napoli punta a cedere Faouzi Ghoulam (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mercato in uscita, il Napoli punta a cedere Faouzi Ghoulam che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 dicembre 2021)in, ilche è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Fede_Spera86 : @Marcellari77 @jacopo_mattia @offlazo Si si io rispondevo al tifoso Juve. Arrivabene ha detto cose importanti sul m… - VinS_26_ : #Scamacca alla #Juventus sarebbe il profilo ideale,considerando le spese per arrivate a #vlahovic .Se la #Juve impo… - frnkzpp1 : @C3vLocke Da tempo penso che bitcoin e mercato parallelo sia una via d'uscita per chi non accetta questo regime cin… - ACMilanInside_ : Mercato: #Conti in uscita verso Empoli -