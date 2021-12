Lazio, idea Kurzawa per la fascia sinistra (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mercato Lazio in movimento: sta prendendo sempre più piede nella testa di Tare la pista che porta a Layvin Kurzawa per rinforzare la fascia sinistra. Le indiscrezioni dei giorni scorsi stanno trovando via via conferme e anche diverse testate della carta stampata nelle ultime ore hanno riportato l’importante apertura da parte del PSG. Il club di Ligue 1 non solo avrebbe accettato l’idea della Lazio di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma anche di partecipare al pagamento di parte dell’ingaggio per il primo anno di prestito: Kurzawa guadagna infatti più di 4 milioni netti a stagione. Ai Biancocelesti ora servono delle uscite per riuscire a concretizzare l’affare (Vavro e Muriqi sono i principali indiziati), che sembra già ben avviato; da parte sua il terzino ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mercatoin movimento: sta prendendo sempre più piede nella testa di Tare la pista che porta a Layvinper rinforzare la. Le indiscrezioni dei giorni scorsi stanno trovando via via conferme e anche diverse testate della carta stampata nelle ultime ore hanno riportato l’importante apertura da parte del PSG. Il club di Ligue 1 non solo avrebbe accettato l’delladi prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma anche di partecipare al pagamento di parte dell’ingaggio per il primo anno di prestito:guadagna infatti più di 4 milioni netti a stagione. Ai Biancocelesti ora servono delle uscite per riuscire a concretizzare l’affare (Vavro e Muriqi sono i principali indiziati), che sembra già ben avviato; da parte sua il terzino ...

