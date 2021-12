GF Vip 6, Miriana Trevisan si dispera: c’entra Biagio D’Anelli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Gf vip perde un’altra delle sue colonne portanti vip, ovvero Biagio D’Anelli, il che ora scombussola gli equilibri della Casa, con Miriana Trevisan che sembra patire molto la mancanza dell’ormai ex coinquilino intimo. In un confessionale registrato in queste prime ore seguite all’uscita dal reality del blogger, la showgirl appare infatti con le lacrime agli occhi e rompe il silenzio sull’intesa instaurata con Biagio nel gioco, svelando le effusioni amorose avute con lui nella Casa. E non è tutto. Perché, a margine dell’uscita di scena del blogger c’è poi una parte del gruppo dei vip che non crede alla veridicità dei sentimenti di Miriana verso Biagio, in particolare Soleil Sorge, che dà alla coinquilina della “mantide” che si ciberebbe dei suoi stessi amori. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Gf vip perde un’altra delle sue colonne portanti vip, ovvero, il che ora scombussola gli equilibri della Casa, conche sembra patire molto la mancanza dell’ormai ex coinquilino intimo. In un confessionale registrato in queste prime ore seguite all’uscita dal reality del blogger, la showgirl appare infatti con le lacrime agli occhi e rompe il silenzio sull’intesa instaurata connel gioco, svelando le effusioni amorose avute con lui nella Casa. E non è tutto. Perché, a margine dell’uscita di scena del blogger c’è poi una parte del gruppo dei vip che non crede alla veridicità dei sentimenti diverso, in particolare Soleil Sorge, che dà alla coinquilina della “mantide” che si ciberebbe dei suoi stessi amori. ...

