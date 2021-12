Domenico?Manfredi ci apre le porte dell’antica pasticceria “D’Elia” di?Teggiano

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 30 dicembre 2021) di Monica De Santis Una vita tra i dolci.?Così il Maestro pasticciere Domenico Manfredi, della storicadi Teggiano, descrive la sua vita. Una vita tutta passata, appunto tra i dolci, in quel locale aperto dalla madre e che ora gestisce con grande orgoglio, ma anche con grande abilità… “Ho sempre saputo che questo sarebbe stato il mio lavoro.?Sin da bambino, vedendo mamma preparare i dolci, ho capito che non solo mi piaceva mangiarli, ma mi piaceva anche prepararli e così appena ho avuto l’occasione ho iniziato a lavorare con lei, ed ora porto avanti le sue tradizioni, in primis quella di far si che questa resti comunque un’azienda a conduzione familiare”. Un lavoro che negli anni ha anche dato tante soddisfazioni al maestro pasticciere che nel 2020 ha conquistato il terzo podio al Campionato Mondiale di Miglior Panettone del Mondo ...