Contagi Covid raddoppiati in una settimana: Sos Valmusone, allerta nelle Rsa (Di giovedì 30 dicembre 2021) OSIMO - Nel giro di cinque giorni i Contagi in Valmusone sono raddoppiati. Dai 645 che emergevano alla Vigilia di Natale siamo passati ai 1.131 di ieri, stando ai dati del portale di Regione Marche . ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 dicembre 2021) OSIMO - Nel giro di cinque giorni iinsono. Dai 645 che emergevano alla Vigilia di Natale siamo passati ai 1.131 di ieri, stando ai dati del portale di Regione Marche . ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid Il gusto amaro dell'Exposure Notification Secondo Myoung Cha, infatti, la stagione attuale non fa che ricordarci come dalla Covid non si esce ... i contagi, le ospedalizzazioni e le cure. Ecco perché un sistema di contact tracing basato sull'...

Variante Omicron: incubazione, sintomi e durata della malattia: ecco cosa sappiamo finora Sembra sempre più chiaro l'identikit della nuova variante che anche in Italia fa aumentare i contagi covid fino al record di 98mila casi abbondanti. Gli studi sulla nuova mutazione del coronavirus si ...

Il Covid è una malattia che mette a rischio soprattutto gli anziani. Ormai è una certezza acquisita. Infatti, anche nell'ultimo mese, il maggior numero di decessi si è registrato, nell'area iblea, nel ...

