Atp Cup 2022, le squadre al via: ecco tutti i giocatori (Di venerdì 31 dicembre 2021) La stagione 2021 è ormai alle spalle e, per il tennis, è già tempo di pensare al 2022. Il nuovo anno, infatti, si aprirà con il primo turno della ATP Cup 2022 che prenderà il via proprio nel giorno di Capodanno. In campo ci saranno molti campioni come Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, ma tante saranno anche le assenze, su tutte quelle di Novak Djokovic e Rafael Nadal. A rappresentare l’Italia saranno i due top-ten Matteo Berrettini e Jannik Sinner, insieme a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. ecco il quadro completo delle squadre con tutti i giocatori. I GIRONI IL MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA PROGRAMMA, DATE, ORARI Serbia Dusan Lajovic Filip Krajinovic Nikola Cacic Matej Sabanov Captain: Ivan Sabanov Great BritainCameron Norrie Daniel Evans Liam ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) La stagione 2021 è ormai alle spalle e, per il tennis, è già tempo di pensare al. Il nuovo anno, infatti, si aprirà con il primo turno della ATP Cupche prenderà il via proprio nel giorno di Capodanno. In campo ci saranno molti campioni come Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, ma tante saranno anche le assenze, su tutte quelle di Novak Djokovic e Rafael Nadal. A rappresentare l’Italia saranno i due top-ten Matteo Berrettini e Jannik Sinner, insieme a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.il quadro completo dellecon. I GIRONI IL MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA PROGRAMMA, DATE, ORARI Serbia Dusan Lajovic Filip Krajinovic Nikola Cacic Matej Sabanov Captain: Ivan Sabanov Great BritainCameron Norrie Daniel Evans Liam ...

Advertising

livetennisit : ATP Cup 2022: Il programma completo di Domenica 02 Gennaio 2022. In campo anche l’Italia - infoitsport : ATP Cup 2022 in tv su Supertennis. Le partite inizieranno a mezzanotte - infoitsport : ATP Cup 2022 in tv su Sky Sport. La programmazione completa - _Sport_Calcio_ : 'Siamo stati fino all’ultimo minuto ad aspettare la decisione di Novak' ?????? #EurosportTENNIS | #Djokovic | #ATPCup… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Siamo stati fino all’ultimo minuto ad aspettare la decisione di Novak' ?????? #EurosportTENNIS | #Djokovic | #ATPCup | #AO… -