Anticipazioni Una Vita: paura per Rosina, omicidio ad Acacias? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una Vita Anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Rosina ha molto paura di essere uccisa da… La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una: tutto quello che succederà nei prossimi episodi.ha moltodi essere uccisa da… La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AngelaVillani9 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Come ogni giorno, ogni sera, siamo pronti per una nuova p… - Angela96762489 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Come ogni giorno, ogni sera, siamo pronti per una nuova p… - axelvassallo : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Come ogni giorno, ogni sera, siamo pronti per una nuova p… - Enzo97736396 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @lui_samira @CerelliAndrea Come ogni giorno, ogni sera, siamo pronti per una n… - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni 30 dicembre: la guerra tra le due famiglie devasta Acacias -