Advertising

Mediagol : Palermo, da Corini e Zauli a Berti: gli ex rosanero raccontano Silvio Baldini -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Corini

Non arriva per caso, come potrebbe sembrare. O perché costa poco. Il fatto che abbia allenato gratis la Carrarese era la scelta di un personaggio fuori dalle righe, indipendente, legato a doppio filo ...Stesso pensiero di Eugenio. 'Capace e leale, merita una chance per finire il lavoro non ... Un'ottima soluzione per il'. Poi c'è Lamberto Zauli: 'Pagò la lite con Zamparini ma avevamo già ...“Silvio Baldini è l’espressione della libertà sia quando litiga con Zamparini e lo manda a quel paese, sia quando dà un calcio nel sedere al collega Di Carlo dopo un acceso diverbio al Tardini. Baldin ...Palermo – “Testardo e preparato, ecco Baldini”. Gli ex rosanero raccontano il tecnico. Corini, Berti, Zauli: Ecco chi è Mr Baldini Foschi lo ha portato a Palermo: “Gli av ...