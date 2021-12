Opinione pubblica divisa in India a causa di una statua su Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo fa discutere anche in India. Questa volta non per motivi strettamente legati al campo ma a causa di una statua in suo onore eretta a Goa per ispirare i giovani. Il problema è che Goa è un ex colonia portoghese che da ormai 60 anni è indipendente da Lisbona. Per chi critica la scelta della statua eretta in onore del campione portoghese, sarebbe stato meglio dedicare la stessa a un giocatore locale, anche prché numerosi membri della storia della Nazionale Indiana, sono proprio originari di Goa. Il Times of India riporta come, nel corso dell’inaugurazione della statua, diverse persone presenti abbiano mostrato delle bandiere nere in segno di protesta. In molti ritengono che sia offensivo dedicare una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021)fa discutere anche in. Questa volta non per motivi strettamente legati al campo ma adi unain suo onore eretta a Goa per ispirare i giovani. Il problema è che Goa è un ex colonia portoghese che da ormai 60 anni è indipendente da Lisbona. Per chi critica la scelta dellaeretta in onore del campione portoghese, sarebbe stato meglio dedicare la stessa a un giocatore locale, anche prché numerosi membri della storia della Nazionalena, sono proprio originari di Goa. Il Times ofriporta come, nel corso dell’inaugurazione della, diverse persone presenti abbiano mostrato delle bandiere nere in segno di protesta. In molti ritengono che sia offensivo dedicare una ...

