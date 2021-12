LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: Kilde bastona tutti, Casse 4° per 5 centesimi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 11.59 L’austriaco Christian Walder è 11° a 2?41. Tocca al tedesco Andreas Sander. Per il podio c’è spazio, perché Odermatt è staccato ben 1?43 da un Kilde supersonico. 11.58 Ora Mattia Casse è 4° a ben 1?48 da Kilde. Peccato per quei 5 centesimi che separano l’azzurro dal 3° posto di Odermatt. 11.57 Aleksander Aamodt Kilde stanga tutti e si porta al comando con ben 85 centesimi su Kriechmayr. Ci sbilanciamo: nessuno lo batterà. Ha sciato in maniera impeccabile, si è sbranato la pista. 11.56 Kilde ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI11.59 L’austriaco Christian Walder è 11° a 2?41. Tocca al tedesco Andreas Sander. Per il podio c’è spazio, perché Odermatt è staccato ben 1?43 da unsupersonico. 11.58 Ora Mattiaè 4° a ben 1?48 da. Peccato per quei 5che separano l’azzurro dal 3° posto di Odermatt. 11.57 Aleksander Aamodtstangae si porta al comando con ben 85su Kriechmayr. Ci sbilanciamo: nessuno lo batterà. Ha sciato in maniera impeccabile, si è sbranato la pista. 11.56...

