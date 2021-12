Juventus-Napoli, Spalletti recupera un titolare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’anno si sta per concludere e le squadre sono pronte a tornare ad allenarsi in vista della prima gara del girone di ritorno di Serie A, in programma giovedì 6 gennaio. Il Napoli sarà ospite della Juventus e dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen, oltre i due positivi al Covid-19, Fabian Ruiz e Lozano. Ma c’è anche una buona notizia per Spalletti. Insigne Juve Napoli Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, ieri Lorenzo Insigne si è sottoposto a un tampone molecolare che ha dato esito negativo, dopo aver riscontrato il Covid-19 lo scorso 21 dicembre. Il capitano azzurro, quindi, da domani potrà allenarsi con i compagni a Castel Volturno e con molte probabilità sarà disponibile per giocare dal primo minuto nel big match dello Stadium. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’anno si sta per concludere e le squadre sono pronte a tornare ad allenarsi in vista della prima gara del girone di ritorno di Serie A, in programma giovedì 6 gennaio. Ilsarà ospite dellae dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen, oltre i due positivi al Covid-19, Fabian Ruiz e Lozano. Ma c’è anche una buona notizia per. Insigne JuveInfatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, ieri Lorenzo Insigne si è sottoposto a un tampone molecolare che ha dato esito negativo, dopo aver riscontrato il Covid-19 lo scorso 21 dicembre. Il capitano azzurro, quindi, da domani potrà allenarsi con i compagni a Castel Volturno e con molte probabilità sarà disponibile per giocare dal primo minuto nel big match dello Stadium.

