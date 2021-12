Da Barella a Sanchez passando per Hakimi: i 10 assist più belli dell’Inter nel 2021 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I 10 assist più belli dell’Inter in questo 2021 È stato un 2021 ricco di gol per l’Inter che nella sola Serie A ha realizzato ben 104 reti, record per la storia del club. Gol resi possibili anche grazie al lavoro di squadra e ai compagni e ai loro assist. Il club ha selezionato i 10 assist più belli di quest’anno che sta per concludersi. Ecco la top-10 degli assist più belli dell’anno: Barella per Vidal, Inter-Genoa Barella per Lautaro, Inter-Atalanta Sanchez per D’Ambrosio, Empoli-Inter Correa per Lautaro, Inter-Napoli Tacco Lautaro per Gagliardini, Inter-Spezia Bastoni per Dumfries, Roma-Inter Perisic per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I 10piùin questoÈ stato unricco di gol per l’Inter che nella sola Serie A ha realizzato ben 104 reti, record per la storia del club. Gol resi possibili anche grazie al lavoro di squadra e ai compagni e ai loro. Il club ha selezionato i 10piùdi quest’anno che sta per concludersi. Ecco la top-10 deglipiùdell’anno:per Vidal, Inter-Genoaper Lautaro, Inter-Atalantaper D’Ambrosio, Empoli-Inter Correa per Lautaro, Inter-Napoli Tacco Lautaro per Gagliardini, Inter-Spezia Bastoni per Dumfries, Roma-Inter Perisic per ...

Advertising

gabbo_jonas : @musagete10 Ora ti dico la formazione del milan se avesse anche i giocatori dell'inter Handanovic… - Robs19791 : RT @VooDooIbra: Pensate che mega squadrone verrebbe fuori se @Inter e @acmilan facessero una squadra sola. Questa sarebbe la lineup. Handa,… - VooDooIbra : Pensate che mega squadrone verrebbe fuori se @Inter e @acmilan facessero una squadra sola. Questa sarebbe la lineup… - europa_inter : @Inter Ex aequo Bastoni a Roma e Barella per Sanchez #amala - Lazpao75Paolo : @Inter Sanchez a Empoli x D'Ambrosio stupendo, col contagiri, per me il più bello in assoluto. Ma il peso specifico… -